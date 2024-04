Porto Velho recebe a 3ª Edição do Amazônia das Palavras na próxima semana

No próximo dia 30 de abril, terça-feira, a cidade de Porto Velho será a primeira das oito cidades amazônicas a receber as atividades do Amazônia das Palavras Terceira Edição, projeto que tem na programação o incentivo e fomento à leitura, ao livro e à educação e desenvolvido em escolas da rede pública de ensino e totalmente gratuitas.

Durante o período da manhã e da tarde, na EEEFM Barão do Solimões serão realizadas sete Oficinas Literárias, voltadas aos estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, além dos professores e profissionais da educação.

As Oficinas Literárias do Amazônia das Palavras Terceira Edição oferecem aos estudantes e educadores informações e reflexões sobre a formação social do olhar e a construção de variadas linguagens literárias, propiciando a utilização em sala de aula e o aprofundamento da leitura crítica em suas diversas categorias. “Essas categorias são expressas recorrendo às literaturas, às músicas, aos filmes, ao teatro, aos objetos que nos rodeiam, provocando nos estudantes e educadores, sensações, pensamentos, emoções e memórias”, destaca a Coordenadora Pedagógica das Oficinas, a Professora Mestre Carmela Tacaná.

As sete Oficinas Literárias estão assim programadas:

Mitos e Histórias Indígenas – Professor Yaguarê Yamã

Slam – A Poesia Falada – Professora Roberta Estrela D´Alva

Produção de Textos Literários – Poeta Dori Carvalho

A Palavra Animada – Professor Marcos Magalhães

Música e Literatura – Professor Thiago Thiago De Mello

Como Utilizar o Cinema em Sala De Aula – Professora Bete Bullara

Literatura e a Moda – Professora Marcela Kopanakis Segismundo

Os estudantes que desejam participar das Oficinas Literárias do Amazônia das Palavras Terceira Edição devem procurar a Coordenação da EEEFM Barão do Solimões e fazer a sua inscrição.

Durante a noite do dia 30/04, as atividades se concentram na EEEFM Estudo e Trabalho, com atividades lúdicas voltadas à comunidade escolar e aberta às famílias. Em Porto Velho, a programação noturna foi especialmente preparada e está assim programada:

Aula Magna Batalha de Slam, com a Professora Roberta Estrela D’Alva, atriz-MC, diretora, pesquisadora e slammer e uma das responsáveis pela popularização dessa modalidade de poesia falada em forma de campeonato nos centros urbanos brasileiros. Para a Professora Roberta Estrela D’Alva, “o Slam é mais que poesia, é um movimento que une temas sociais, culturais e históricos, promovendo a expressão e resistência.”

A noite na EEEFM Estudo e Trabalho se encerra com o Espetáculo Circense “Silêncio Total”, com o Palhaço XUXU, interpretado pelo ator Luiz Carlos Vasconcelos, mergulhando no universo da arte circense como uma ferramenta pedagógica dentro do contexto do circo social. Luiz Carlos é um defensor da educação popular, fundador da Escola Piolim, um espaço que promove um importante trabalho de integração comunitária, e ator de diversos filmes, séries e novelas. O espetáculo reúne mágicas, números musicais e equilíbrio, pretextos para revelar a natureza humana e risível do carismático Palhaço Xuxu.

O Amazônia das Palavras – Terceira Edição navega 1.300 Km pelos rios Madeira, Amazonas e Negro, com as atividades sendo realizadas em escolas públicas da rede de ensino, atendendo estudantes, professores, profissionais da educação e comunidades. Depois de Porto Velho, a expedição literária desce o Rio Madeira até Manaus, realizando atividades em Humaitá (02/05), Manicoré (06/05), Novo Aripuanã (08/05), Borba (10/05), Nova Olinda do Norte (13/05), Itacoatiara (15/05), no Rio Amazonas e Manaus (17/05), no Rio Negro.

Além das Oficinas Literárias, nas 8 Escolas Públicas, serão plantadas mudas de Pau-Brasil, símbolo de nossa história e cultura e do compromisso de sustentabilidade do Amazônia das Palavras Terceira Edição, como forma de reduzir as emissões de carbono e contribuir com a restauração ambiental, e a doação de livros às bibliotecas, incentivando a leitura e o conhecimento.