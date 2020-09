Acre receberá mais R$ 1 milhão em recurso do Ministério da Saúde para combate ao coronavírus

Na edição do Diário Oficial da União (DOU) foi publicada uma portaria, de n° 2.624, que visa destinar recursos aos Estados e para o Distrito Federal. O Acre receberá cerca de R$ 1 milhão de reais, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de vigilância, alerta e resposta à situação de emergência causada pelo coronavírus.

A portaria assinada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, será para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19.

“O investimento se dá diante da importância de aprimorar a vigilância, o alerta e a resposta à emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 no Brasil, considerando a necessidade de planejar e executar respostas coordenadas para o enfrentamento da pandemia, devido à mudança do cenário epidemiológico, para potencializar as ações”, diz o documento.

Os recursos que o governo do Acre vai receber serão para monitorar eventos que possam aumentar a magnitude da onda de contaminação, em nível local.

