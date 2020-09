Ao lado de Cameli, PSB lança Socorro Neri e Eduardo Ribeiro às eleições na Capital

A prefeita chegou à convenção com seu vice, Eduardo Ribeiro, do governador, da deputada Vanda Milani do deputado Alan Rick

A coligação ‘União por Rio Branco’ oficializou a candidatura de Socorro Neri à reeleição e do advogado Eduardo Ribeiro como vice. A aliança partidária para as eleições deste ano reúne PSB, PDT, Pros, Podemos, Solidariedade, PV e Dem. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (14) no Afa Jardim e nas redes sociais.

A prefeita chegou à convenção ao lado do governador Gladson Cameli, da deputada estadual Vanda Milani (Solidariedade) e do deputado federal Alan Rick (DEM). Em discurso, ela pontuou as obras de infraestrutura em todas as regionais da cidade, as ações de urgência e emergência no combate ao coronavírus e a reforma administrativa realizada no início do mandato.

“Entendemos que a crise no país estava se aprofundando, ainda em 2018, e que não dava para adiar. A reforma foi necessária para adequar o tamanho da máquina da prefeitura ao que ela poderia absorver de despesa naquele momento. Se não tivéssemos feito, não teríamos conseguido avançar nas melhorias da cidade”.

Aliados

Gladson Cameli disse que é preciso fazer uma nova política sintonizada com a população e

apoiar quem luta para reerguer a cidade, elogiando a postura da prefeita diante das dificuldades da gestão, como a crise financeira e a pandemia. “Nós temos a capacidade de nos comunicar com a população, conquistar votos e vencer as eleições no primeiro turno”.

Além do apoio, o governador sugeriu o nome do vice-prefeito para compor a chapa e afirmou que entrará na disputa de corpo e alma. “Entro na campanha como se eu mesmo estivesse concorrendo”.

Eduardo Ribeiro agradeceu ao convite e comentou que é uma honra estar ao lado de Socorro Neri nas eleições. “Temos a expectativa de muito trabalho, pé no cão, humildade e olho no olho para falar com o eleitor e discutir o melhor projeto para Rio Branco.”

Perfil de Socorro Neri

Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza, 54 anos, nasceu no Seringal São Luis, em Tarauacá. Por iniciativa da mãe, Adelaide Neri, a família migrou para Rio Branco nos anos 1970 em busca de estudos e melhores condições de vida.

É graduada em Pedagogia e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com estudos concentrados na área de Sociologia da Educação.

Socorro Neri dedicou a vida profissional ao serviço público. Exerceu, nas três esferas de governo, as funções de secretária Municipal de Assistência Social de Rio Branco, de superintendente estadual da Legião Brasileira de Assistência Social (Governo Federal) e de diretora do Departamento de Ensino Supletivo (Governo Estadual).

É professora aposentada da Universidade Federal do Acre (UFAC), onde exerceu funções de gestão como vice-reitora e pró-reitora de graduação.

Em 2016, disputou a prefeitura de Rio Branco como candidata a vice-prefeita. Foi eleita em primeiro turno com 54% dos votos válidos. Assumiu a prefeitura da capital, em 2018, tornando-se a primeira mulher a comandar o executivo rio-branquense.

Perfil de Eduardo Ribeiro

Filho do ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Valmir Ribeiro, e da médica Dilza Ribeiro, Eduardo Ambros Ribeiro, 35 anos, é natural de Passo Fundo (RS), casado com Marina e pai de Maria Eduarda.

É graduado em Direito pela Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), pós-graduado em direito constitucional e mestrando em Direito Empresarial.

Eduardo teve a vida profissional dedicada à prática da produção rural, da advocacia e do serviço público. Foi superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e secretário municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia de Informação (Segati), na gestão da prefeita Socorro Neri.

