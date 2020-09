Ator de Carrossel se pronuncia sobre sua homossexualidade e abre o jogo

Ele é casado com o diretor de teatro Sérgio Módena e revelou que sua homossexualidade sempre foi tratada por ele de forma natural, fazendo questão de dizer que “não saiu do armário”: “Nunca foi segredo, muito pelo contrário”.

“Acho engraçado quando ouço que saí do armário. Não dá pra sair de onde nunca se esteve (risos). Pra mim ser gay é tão natural. Não passei por aquele momento de ‘descobrir’ que eu era gay. Desde de muito pequeno já tinha consciência disso e minha família é sensacional”, explicou.

“Cresci em um ambiente com muita liberdade e carinho, de uma forma geral. Sempre me senti protegido e tenho muito orgulho de ser gay. Nunca tive medo de perder trabalho, mas já tive medo de perder a vida. E olha que eu sou um ‘gay branco, padrão de classe média’”, declarou.

“O preconceito existe, isso é evidente. E no Brasil ele anda de mãos dadas com a intolerância, por isso somos um dos países que mais assassina homossexuais no planeta. Quem mais sofre com isso são as pessoas de classes economicamente mais baixas, os negros e ‘as pintosas’”, lamentou.

“Eles são o pelotão de frente da comunidade LGBTQI+ abrindo caminho, conquistando um espaço importante. São os heróis e, ao mesmo tempo, as maiores vítimas. E se já percebi alguma tentativa de boicote? Olha, já sim e muito provavelmente vindo de alguém da própria comunidade, infelizmente”, revelou.

“Uma vez enviaram uma foto minha acompanhado em uma boate gay para o departamento de elenco da emissora em que eu trabalhava. Era algo do tipo ‘como ele vai interpretar o galã se é gay?’. O preconceito acontece dos dois lados. Dei risada e segui tocando meu trabalho”, confessou.

Com relação ao público da novela Carrossel, que cresceu e o acompanha, ele opinou: “Assim como eu acho que alguns cresceram mais livres e conscientes que as gerações anteriores, ao mesmo tempo percebo também uma grande parcela muito alienada”.

“Acho muito preocupante sermos coniventes e comodistas com todos os absurdos que vem acontecendo nos últimos anos. O conformismo nunca foi tão forte. A juventude precisa recuperar seu poder de indignação e voltar a ter voz. Mudanças precisam acontecer urgentemente”, disse.

Confira o ator e seu marido: