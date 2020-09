Energisa Acre realiza entrega de obras do Projeto Economia em Foco em Mâncio Lima

A Energisa Acre realizou a entrega a Prefeitura de Mâncio Lima das obras do Projeto Economia em Foco, do Programa de Eficiência Energética (PEE). A solenidade ocorreu nesta terça-feira, 22 de setembro.

O Projeto atuou na modernização e eficientização da Iluminação Pública, realizando a troca de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED mais econômicas e eficientes, proporcionando benefícios à população com a melhoria da iluminação das vias e possibilitando economia de energia na fatura do município. A economia anual será de aproximadamente R$ 188.000,00.

PUBLICIDADE

O investimento local foi aproximadamente R$ 300.000,00. Além de Mâncio Lima, foram contemplados os municípios de Senador Guiomard, Epitaciolândia e Brasiléia.

Com a substituição das luminárias a Energisa Acre contribui diretamente com a redução de consumo de energia elétrica da iluminação pública do município cumprindo o papel do Programa de Eficiência Energética (PEE).

Em 2020, a Energisa Acre já investiu no projeto Economia em Foco aproximadamente R$ 1,2 milhões, proporcionando uma economia anual de energia elétrica das quatro prefeituras de aproximadamente R$ 650 mil.

O Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e desenvolvido pela Energisa é fundamental para conscientizar a população, ​ incentivando o uso adequado e eficiente da energia elétrica​, sem desperdícios e riscos. Através do Programa, o Grupo Energisa desenvolve projetos e ações de grande presença e importância em todas as áreas de concessão.

Vale ressaltar que a responsabilidade pela prestação do serviço de Iluminação Pública é da prefeitura municipal, também conforme regulamentação da ANEEL.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários