Esposa de ator Ricardo Vianna, da Globo, vai à polícia e o acusa de agressão

O ator Ricardo Vianna foi acusado de agressão e injúria pela esposa, Aline Kryk, na última terça-feira (8). A empresária prestou queixa contra o marido na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

No boletim de ocorrência, Aline diz ter sido agredida por Ricardo e xingada de “prostituta, vagabunda, manipuladora e mentirosa”.

De acordo com fontes próximas ao casal, Ricardo teria puxado os cabelos de Aline e mordido uma das mãos dela durante uma briga. A fonte revelou também que esta não foi a primeira vez que Aline apanhou de Ricardo, mas que por amor, ela nunca teve coragem de denunciá-lo.

Depois de prestar queixa, Aline foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. A mulher não apresentou testemunhas do fato e estava acompanhada o tempo todo de um advogado.

Ricardo e Aline vivem um relacionamento de altos e baixos e já passaram por algumas separações. O casal tem uma filha de cinco anos e mora junto no Rio de Janeiro.

Ricardo participou de algumas novelas da Globo como Malhação, Tempo de Amar e Verão 90.

Procurado diversas vezes, Ricardo não atendeu as ligações e não respondeu as mensagens.

Aline apagou todas as fotos que tinha com Ricardo de suas redes, já o ator manteve as fotos do casal.

[Foto: Reprodução/Instagram]

