Fora do SBT, Roberto Cabrini entra na mira da Record

Naquele ano, a contratação foi considerada um contra-ataque do dono do canal paulista após ter perdido Gugu Liberato (1959 – 2019) para a Record. Além de Cabrini, o SBT levou Roberto Justus, Eliana, Richard Rasmussen e o autor Tiago Santiago.

PUBLICIDADE

Segundo o jornalista Daniel Castro, do site Notícias da TV, o apresentador não deve ficar muito tempo fora do ar. O repórter investigativo está em negociações avançadas com a emissora do bispo Edir Macedo. Dentro da casa, existe uma torcida para que a contratação aconteça.

Caso a chegada de Cabrini seja confirmada nos próximos dias, ele será integrado a algum programa do departamento de jornalismo que já está no ar. Sendo assim, ele não terá um programa exclusivo, pelo menos na temporada 2020.

Entre os jornalísticos da casa estão o Domingo Espetacular e o Repórter Record Investigação, atualmente apresentado por Adriana Araújo, que deixou a bancada do Jornal da Record durante a pandemia após atritos internos.