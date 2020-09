Gabriel Menino festeja convocação de Tite: “Momento muito especial”

O jogador foi promovido neste ano da base para o profissional e tem acumulado façanhas. Titular do time do técnico Vanderlei Luxemburgo, foi campeão paulista com a equipe em agosto e nesta semana marcou o primeiro gol como profissional ao marcar na vitória por 2 x 1 sobre o Bolívar, em La Paz, pela Copa Libertadores.

PUBLICIDADE