Márcia Tiburi faz live sobre histórias de lutas do Instituto de Mulheres da Amazônia

Celebração em São Paulo

Os gêmeos Marcel e Lucas Blazute celebraram seu aniversário em São Paulo, no dia 24, com amigos do reality show The Circle. Eles estão com uma agenda repleta de compromissos na capital paulista, que incluiu também um ensaio fotográfico com o fotógrafo Gabriel Potencia, da @potenciaphoto. Os fãs da dupla acompanham a sua agenda e os momentos de lazer através das redes sociais. Felicidades!

No dia do seu aniversário, os gêmeos posaram para a lente de Gabriel Potencia

Marcel e Lucas Blazute com os Raphael Dumaresq e Lorayne, do reality The Circle, conhecendo o Sky Hall Terrace Bar, a convite da casa

Sampa

Aliando trabalho a lazer, a influenciadora digital Maykeline Maia, do Instablog @euvinodivando, está cumprindo agenda profissional e também aproveitando um período curto de férias em São Paulo, como postou em suas redes sociais essa semana.

Ocupação feminista

No sábado, 26, de 10h às 16h (hora Acre), o Instituto Mulheres da Amazônia – IMA realizou a “Ocupação Feminista” no Instagram da filósofa, artista plástica, professora universitária, escritora e política brasileira Márcia Tiburi. A programação foi construída pelas mulheres da floresta amazônica e contou com a participação de lideranças indígenas, afroamazônidas, defensoras do meio ambiente e poetas.

Protagonismo feminino

Foram realizadas conversas sobre “História de Lutas e Desafios do Instituto de Mulheres da Amazônia, com a escritora Márcia Tiburi e a presidente do IMA, Concita Maia; “As Vozes e Saberes das Mulheres Indígenas da Amazônia”, com as lideranças indígenas Edna Shanenawa e Nadina Yawanawa; “O Protagonismo das Mulheres na Amazônia em Defesa do Meio Ambiente”, com a ambientalista Ângela Mendes e a jornalista Andréa Zílio; e “A Luta das Afroamazônidas, Conquistas e Desafios”, com a advogada Lúcia Ribeiro e a professora Almerinda Cunha.

De repente, 50!

O professor de Judô e preparador físico Marcus Augusto Albuquerque postou em suas redes sociais uma divertida foto da celebração de seus 50 anos de idade e foi muito homenageado pelos amigos. Esse ano, ele comorou a data somente em família, devido ao isolamento social. Merecidamente!

Idade nova

Após passar duas semanas de férias no Acre, com os filhos e familiares, a historiadora Fátima Nobre retornou ao Rio de Janeiro em tempo de celebrar seu aniversário com o seu marido Paulo de Tarso, no dia 23. Felicidades, saúde e paz!

Happy day

Muitas felicidades e muitos anos de vida para a querida empresária Geny Abrahão, que apagou velinhas no dia 25, na força da primavera. A celebração foi discreta, em família, como pede o momento.

B-Day

Quem aniversariou no dia 24 foi a atriz e produtora cultural Carol Di Deus. A celebração foi em família, em razão do isolamento social, mas ela passou o dia recebendo muitas homenagens dos amigos em suas redes sociais.

Lançamento da coleção da Cstk Supllyco

Foi lançada essa semana a Cstk Supplyco, uma nova marca de roupa acreana idealizada pelo CEO Marcelo Cost em conjunto com a diretora de arte Luíza Pinheiro, com o intuito de trazer ao mercado acreano peças que além de estilo, proporcionem conforto ao cliente. O projeto da marca foi idealizado em 2018 e somente agora em 2020 saiu do papel. Valeu à pena esperar! Confira algumas peças da primeira coleção da Cstk Supllyco. As fotos são de Samara Oliveira.

Estilo cottagecore

Durante a quarentena, muitas pessoas começaram a buscar o reequilíbrio com a natureza e fugiram para casas de campo e cidades no interior. Logo, é claro que a moda não poderia deixar de refletir esse amor pelo campo e um estilo de vida mais leve! Com isso, as roupas começaram a trazer conforto, leveza e referências campestres mesmo para a cidade. Esse estilo é conhecido como cottagecore e é uma tendência cada vez mais em alta entre as fashionistas de plantão. Quer conhecer um pouco melhor a moda? Se você já assistiu ao filme Adoráveis Mulheres, sabe do que estamos falando! Estampa floral, tons terrosos e fotos em áreas rurais fazem parte da estética camponesa e romântica que compõe esse estilo. Não é à toa que “cottagecore” é uma das hashtags que está bombando no Instagram e no TikTok.

Saiba mais sobre o cottagecore

Não há dúvidas de que as estampas florais ganham destaque nessa tendência. Portanto, os prints cheios de cor e estampas vichy podem ser vistos em blusas com amarrações, mangas bufantes e a cintura bem marcada. Além disso, as estampas remetem também às tradicionais toalhas quadriculadas de picnic. A dica é sempre prezar pelo conforto. Portanto, troque as peças mais justas pelos shapes folgados, como vestidos, saias e camisas largas. Por último, invista também em acessórios como os lenços e as bolsas de palha, tudo a ver com o campo! Nos pés, aposte em calçados confortáveis, como as famosas rasteirinhas e até mesmo os chinelos.

Bom dia, beleza!

A diva Kailane Amorim, uma das influenciadoras digitais pioneiras e eterna Miss Acre, também é referência quando o assunto é cabelo. Dona de cabelos privilegiados, ela é muito bem assessora pela equipe Salão Inove – Beleza & Bem-Estar, que trata e cuida da coloração de suas madeixas. Recentemente ela fez esse lindo corte repicado largo executado pelo cabeleireiro César Maia. Ficou ainda mais linda! Para conhecer a equipe do salão e os serviços oferecidos siga o Instagram @salaoinoveac. Informações pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610. Para agendar seu horário ligue para (68) 98105-0610.

Promoção especial na linha kids

Se a sua vontade é ter uma armação com estilo, modernidade, elegância e com aquele precinho de cliente amigo, a Ótica Moderna é o lugar certo. Com uma linda coleção kids, os pequenos podem levar pra casa lindas opções de armação a partir de R$19,90. Promoção válida na compra dos óculos completos. O endereço da ótica é rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaacre. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093.

Dia do Farmacêutico

Parabéns à Letícia de Pardo e à sua equipe, pelo Dia do Farmacêutico, celebrado no dia 25. Com a nobre missão de zelar pela saúde e qualidade de vida, esses profissionais atuam em diferentes áreas. E na Farmácia Vitória Régia o atendimento e o cuidado com seus clientes são muito especiais. Merecem o nosso reconhecimento! Para conhecer o trabalho da Vitória Régia siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou peça informações pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

Culinária acreana

Conhecido pelos inúmeros pratos que valorizam os ingredientes locais e enaltecem a culinária acreana, o Point do Pato está oferecendo o serviço delivery durante a pandemia. Os pedidos de pratos regionais e exóticos podem ser feitos pelos telefones (68) 99246-6692 e 99938-3414. A dica da casa nessa semana é a porção individual de filé mignon ao molho madeira. Delícia!

O Boticário lança tecnologia exclusiva em fragrância

Em parceria com a Givaudan, uma das principais casas de fragrâncias do mundo, O Boticário foi até à França em busca do Método Gestuologie®, que consiste na análise de mais de 200 reações não verbais do ser humano – sejam elas faciais, posturas, gestos e voz para a criação de uma fragrância especial. A metodologia foi desenvolvida pela Expert em Comunicação Não Verbal e PhD em Linguística, Marina Cavassilas.

***

Para o Boticário, a fragrância é um convite aos consumidores a resgatarem a sensação de descoberta das “primeiras vezes”, do frio na barriga e da troca de olhares. Para Marina, que desenvolveu o estudo, a metodologia é inovadora, “Criei um grid de leitura de emoções muito sofisticado, que me permite identificar através da linguagem corporal emoções muito variadas, que vão do relaxamento ao prazer, da surpresa à excitação sexual”, comenta. Para chegar ao resultado de Coffee Sense, nome dado à fragrância, o desenvolvimento contou com a colaboração de experts do segmento, como perfumistas e aromistas que incorporaram novas abordagens técnicas e criativas, proporcionando assim maior sensação de realidade e prazeres instintivos aos acordes da fragrância.

Sobre a fragrância

Em duas versões, Coffee Sense Woman e Coffee Sense Man, suas alquimias são feitas para novas descobertas. Coffee Sense Woman combina o ativador do desejo com notas rústicas do Labdanum, a sensualidade das rosas e o toque picante do gengibre. Já Coffee Sense Man traz uma receita envolvente do ativador do desejo com notas especiadas e nuances amadeiradas. Além de veganas, as fragrâncias têm frascos de vidro reciclado, o que significa 76,5 toneladas a menos de vidro no meio ambiente.

***

A linha Coffee Sense traz ainda o Gel Hidratante Corporal na fragrância Woman, com textura perfeita para massagem, e o Shower Gel 2 em 1, na versão Man, que pode ser usado como sabonete e shampoo. Ambos possuem embalagem produzida com plástico vegetal. As novidades podem ser adquiridas sem sair de casa e com toda segurança pelo WhatsApp, no número 0800 744 0010, número real e seguro.

Match Juventude dos Fios

O Boticário lançou essa semana a linha Match Juventude dos Fios, para revitalizar cabelos brancos naturais e brancos tingidos, com fórmula que deixa os fios cinco anos mais jovens já na primeira aplicação. É mágica? Talvez. Mas com certeza é tecnologia! Seus cabelos brancos merecem um tratamento profissional assim: fios mais encorpados, menos quebradiços, com mais brilho, maciez e volume para desfilarem por aí. Os produtos são Shampoo Anti-Idade Desamarelador Match Juventude dos Fios Brancos Naturais, Shampoo Anti-Idade Match Juventude dos Fios, Spray Volumador Match Juventude dos Fios e Máscara Anti-Idade Match Juventude dos Fios. Deu branco? Deu match! #MatchJuventudeDosFios

Make Me Boti inicia nova fase

Na semana passada, os times de Luccas Luccas e Cool Marina, disputaram o último desafio em grupo no reality Make Me Boti. E em votação decisiva do público, quem continua na competição é o time de Cool Marina! Na nova fase do reality, os participantes competirão individualmente para concorrerem ao título de primeiro Boti Creator, agora com uma eliminação por semana. Com muito orgulho pela vitória de seu time, Cool Marina compartilhou algumas dicas com os participantes. Indicando um look mais artístico, Marina recomendou aos participantes buscarem inspirações pela internet, além de frisar a importância de demonstrarem sua personalidade através da criação.

***

Para acompanhar mais dicas de técnicas e produtos, assista aos episódios do reality Make Me Boti, no canal Desejos de Make no Youtube. Toda segunda-feira um convidado lança o desafio no canal e na quinta-feira você confere os resultados e, em seguida, já vota nos seus criadores de conteúdo preferidos no Instagram @oboticario. Os episódios estão recheados de truques, muito talento e participações especiais!

