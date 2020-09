Motoristas se arriscam em meio às obras na BR-364 para chegar a Rondônia; assista

Com as chuvas, trecho de 500 metros sem asfalto já provocou tombamento de caminhões e carros de passeio

Os motoristas que atravessam o Rio Madeira estão preocupados com a chegada do inverno. Isso porque o atraso nas obras de tapa-buracos na BR-364, no sentido do Acre para Rondônia, coloca em risco a integridade física de quem trafega pela região, além de cargas e veículos.

Segundo reclamações enviadas ao ContilNet, a Empresa Brasileira de Infraestrutura e Construções Ltda (EB Infra), que é responsável pela execução, não teria refeito 500 metros de asfalto que havia sido retirado dois meses atrás.

Como resultado, caminhões e carros de passeio já tombaram ou deslizaram para fora da pista. Inclusive nesta quinta-feira (24). “Agorinha mesmo tem um caminhão atolado, que desceu ali. Isso foi só uma pequena chuva que deu hoje à tarde”, contou o caminhoneiro Dé Carlos.

“A empresa tá trabalhando aqui de quatro a cinco meses e ainda não concluiu 15 quilômetros de tapa-buracos. Cadê os políticos, cadê? Cadê o governador do Estado de Rondônia? Cadê a fiscalização do Dnit? Um negócio desse é brincadeira, rapaz!”

