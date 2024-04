Belo se muda para mansão no RJ após separação de Gracyanne Barbosa

O cantor Belo se mudou para uma mansão no avaliada em R$ 10 milhões, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações publicadas pelo colunista Leo Dias, os pertences do pagodeiro foram retirados da casa onde ele vivia com Gracyanne Barbosa nessa terça-feira(23/4), menos de uma semana após a separação do casal e os possíveis pivôs dela se tornarem públicos.

De acordo com o processo de divórcio, a antiga residência do ex-casal, na Barra da Tijuca, também na zona oeste do Rio, ficará com Gracyanne Barbosa.

Na semana passada, o jornal O Tempo publicou que o pagodeiro havia saído de casa, deixando os funcionários avisados de que a mudança era temporária e que estaria dando um tempo para o casal repensar o relacionamento.

Entenda

Durante o Fofocalizando, desta quinta-feira (18/4), o jornalista Leo Dias falou sobre o término do casamento de Gracyanne Barbosa e o pagodeiro Belo. A notícia do divórcio foi divulgada hoje, mas eles estavam separados há 8 meses.

Segundo Leo Dias, Gracyanne Barbosa assumiu que traiu Belo, com um homem de sua academia.

“Eu conversei com a Gracyanne e ela me confirmou que teve um caso extraconjugal. Eu perguntei quem era e ela falou que é uma pessoa que frequentava a mesma academia que ela”, disse Leo Dias.

“Ela admite que errou com o Belo. Ela não tinha momentos a sós com ele, nem para resolver a crise no casamento deles. Mora muita gente lá”, continuou.

De acordo com Leo Dias, Gracyanne conheceu um personal trainer, chamado Gilson, e teve um caso com ele. Belo, então, teria descoberto o caso e, há oito meses, deu-se início a crise no casamento. “Ela me falou que não está mais com o personal nem com Belo”, finalizou Leo Dias.

“Não estou mais, já estive, mas não estou mais. Estávamos muito mal, meu casamento estava muito mal. Não foi falta de amor. Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava. Hoje estou sozinha. Uma separação é muito difícil. É muito conturbado financeiramente, a gente nunca conseguiu se organizar. Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem futuro. Eu sei que eu o magooei demais e hoje eu me arrependo disso”, concluiu Gracyanne.

Após a divulgação das informações no Fofocalizando, Gracyanne Barbosa negou que houve traição. Ela disse que estava separada de Belo quando teve caso com Gilson.