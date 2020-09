Número de novas mortes por coronavírus segue em queda no Acre, diz consórcio nacional

Mesmo com 649 mortes por coronavírus, o número segue em queda no Acre, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Sete estados apresentaram alta de mortes: RJ, AM, AP, BA, MA, PE e RN. É o maior número de estados com crescimento de mortes desde 22 de agosto, há exato um mês.

AP, BA, MA, PE estavam estáveis e também passaram a apresentar crescimento nos óbitos.

SC, ES, DF, MS, RR, AL, CE, PB e SE também estão em queda.

O número de infectados em todo o Estado subiu para 27.106.

