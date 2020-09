Setembro Amarelo: Prefeitura de Cruzeiro inicia campanha de alerta e prevenção ao suicídio

Setembro é o mês dedicado ao combate ao suicídio. Para reforçar a promoção da política pública de saúde, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciaram nesta terça-feira, 1º, a Campanha ‘Setembro Amarelo’. O Prefeito Clodoaldo Rodrigues, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde Janaína Negreiros fizeram a abertura da campanha em um ato simbólico, onde junto com os servidores soltaram balões e acederam as luzes da Catedral, principal cartão postal da cidade, com a cor amarela.

Com objetivo de alertar a população sobre o problema, o mês marcado pela campanha de conscientização conta com inúmeras ações que serão desenvolvidas nas unidades de saúde, como rodas de conversa, palestras, atendimentos e acompanhamentos psicológicos e esclarecimentos sobre o tema nas unidades de saúde de cada bairro. A Secretária de Saúde. Municipal, Janaína Negreiros destacou que as ações devem ter um olhar voltado também para os agravos causos durante o período de pandemia.

PUBLICIDADE

“Além das ações que já costumamos desenvolver, estamos intensificando ainda mais os atendimentos, pois este momento de pandemia nos faz perceber ainda mais a importância e relevância desse tema, quando temos uma parte da população assustada e amedrontada e com alguns problemas fortalecidos em decorrência da pandemia. Nossa intenção como saúde é prevenir qualquer tipo de forma e minimizando qualquer sintoma”, declarou a secretária municipal de saúde Janaína Negreiros.

O Prefeito enfatizou a importância do amor, da doação de carinho ao próximo com gestos de solidariedade, sabendo sempre ouvir e dar a atenção necessária, podendo assim ajudar quem mais precisa.

“O suicídio temos que trabalhar a prevenção. Temos que está próximos, saber o que a pessoa está passando e enfrentando. O que leva as pessoas a cometerem o suicídio muitas vezes são problemas que elas guardam para si, não compartilhar, e o Setembro Amarelo vem para isso, para que o município possa está conscientizando e acompanhando essas pessoas que precisam de amor, pois quem ama cuida”, destacou o prefeito.

O suicídio pode acontecer com qualquer pessoa e nas mais diversas famílias e comunidades. Porém, há fatores que aumentam o risco de alguém cometer suicídio e, portanto, é necessário estar atento: pessoas que sofreram violências, fragilidade de suporte familiar e social, desemprego ou dificuldades financeiras, transtornos mentais, perda de uma pessoa querida, dependência de álcool ou outras drogas, pessoas que já tiveram tentativas de suicídio.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários