Síndrome de Borderline: Record não sabe como agir com acreana Raissa em A Fazenda

Após o surto da ex-vice-Miss Bumbum Raíssa Barbosa ao ser indicada para a Roça, na terça-feira (16/9), fez não só a internet, mas a Record se preocupar com a participantes. Os rumores que circulam nos corredores da emissora são de que a peoa, em nenhum momento, mencionou que apresentava um quadro da síndrome de Borderline. E, agora, segundo fontes, a produção do programa se encontra sem saber como lidar com a situação de Raissa.

Barbosa, assim como todos os outros peões, fez testes com médicos e psicólogos mas não mencionou que sofre do Transtorno de Personalidade Limítrofe. Ainda segundo fontes, Raíssa toma apenas os remédios que foram pedidos previamente, mas nada relacionado à síndrome. “O indivíduo com Transtorno Borderline apresenta instabilidade afetiva devida a acentuada alteração do humor acompanhada de irritabilidade ou ansiedade. Apresentam dificuldade para adaptar-se em situações de vida adversas podendo experimentar acontecimentos de vida normal como estranhos , ameaçadores e persecutórios”, afirmou a psicóloga Rosangela da Silva.