Veja em detalhes a mansão para onde Wanessa Camargo se mudou com a família

Wanessa Camargo tem passado a maior parte das últimas semana em sua nova casa. Junto com a família, a artista se mudou para uma belíssima residência em um condomínio de luxo no Espírito Santo. A mansão da filha de Zezé é repleta de cômodos amplos e bem arejados. Pelo lado de fora, há também bastante espaço para a família relaxar e as crianças brincarem, além de uma suntuosa piscina.

A cantora está no local há poucos meses. A residência conta com seis suítes, sala de cinema, possui sistema de energia solar. A casa – de oitocentos metros quadrados e que conta com três pavimentos – foi construída num terreno de mil e duzentos metros quadrados.

Grande parte dos cômodos da casa possuem portas de vidros para que os moradores possam tanto observar o que acontece do lado de fora quanto apreciar a vasta área verde da região. Após passar pela porta de entrada na casa, cores claras dão o tom das escolhas feitas para as paredes e o piso. Os móveis e itens de decoração variam as tonalidades, ressaltando o requinte dos espaços. No andar térreo, os espaços não são separados por paredes. Numas das extreminadas há um balcão com cadeiras em uma cozinha no estilo americano. Assim como a sala de estar, os cômodos estão de frente a portas de vidros. Essa lógica se repete nos andares superiores, que conta com sacadas e varandas ao ar livre. Wanessa é casada com o empresário Marcus Buaiz. Os dois são pais dos pequenos José Marcus, de 8 anos, e João Francisco, de 5.

