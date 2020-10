Claudia Raia revela bastidores da separação de Frota: “mulherengo compulsivo”

Claudia Raia é uma artista polivalente com muitas histórias curiosas de vida e profissão para contar. Uma delas, em especial, seu relacionamento com Alexandre Frota, sempre foi motivo de buxixo. Para deleite dos fãs, esta e outras passagens da trajetória da atriz, cantora e dançarina estão agora impressas nas páginas de um livro de memórias, que ela lança pela editora Harper Collins.

Em trecho do livro “Sempre raia um novo dia”, cedido à Glamour, Claudia Raia relembra a conturbada separação, em 1989, de Frota. Escrito em colaboração com a jornalista Rosana Hermann, a obra de 256 páginas vem recheada de capítulos que perfilam as fases marcantes de sua carreira. O volume chega às lojas físicas (R$ 44,90) e ao formato e-book (R$ 29,90) em 16 de novembro.

Amplamente coberto pelos veículos de entretenimento na época, o relacionamento da atriz com o atual deputado Alexandre Frota começou em 1986. Os dois se casaram em dezembro daquele ano e se separaram de forma conturbada em 1989, quando ele pediu o divórcio.

À Glamour, Claudia cedeu com exclusividade o trecho da obra (abaixo) em que relembra os momentos derradeiros do casamento.

“Nunca traí Alexandre, nunca fiz nada para destruir meu casamento. Ao contrário, sempre acreditei na nossa união e sonhava em reproduzir o modelo dos meus pais, tanto que fiz questão de um véu gigante e uma festa pomposa, exatamente para imitar o casamento de minha mãe, que tinha parado a cidade de Campinas. Eu queria um casamento feliz, amoroso, com filhos, do tipo ‘até que a morte os separe’. Mas Alexandre era um mulherengo compulsivo, e eu estava cansada de ouvir alertas de amigos e amigas sobre suas traições”, conta Claudia em fragmento do trecho reproduzido pela Glamour.

E continua: “Quando minha mãe me parou, na porta de entrada da igreja da Candelária, no dia do meu casamento com ele, e disse “não case com esse homem”, ela já devia ter conhecimento disso, pois, como descobri anos mais tarde, ela havia contratado um detetive para saber da vida de Alexandre. Apesar de tudo isso, foi ele quem pediu a separação, o que deu um nó na minha cabeça. Foi uma frustração gigantesca ver, aos 22 anos de idade, meu castelinho de sonhos desmoronando, uma sensação horrível de fracasso.”

