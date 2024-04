Com vaga para o nacional, Sem Fronteiras realiza 1º Campeonato Ultra Fibra Gamer; inscrições abertas

A empresa acreana de internet, a Sem Fronteiras Ultra Fibra, em parceria com a Federação Acreana de Games e Tecnologia (FAGT), realiza o Campeonato Ultra Fibra Gamer no Acre. Com direito a vaga no campeonato nacional, a disputa já está com vagas abertas, até 4 de maio.

Segundo o diretor de esporte da FAGT, Akira Yoshiga, o campeonato acontece em duas etapas, sendo as classificatórias de 06 a 31 de maio, de modo online, e 06 a 09 de junho na etapa presencial, com semifinal e final.

As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira (23) e seguem abertas até 04 de maio pelo site. O evento, que acontece presencial no Auditório da Universidade Federal do Acre (Ufac), terá entrada gratuita e transmissão ao vivo.

A inscrição tem taxa de R$ 25,00 individual e as modalidades em equipe tem taxa de inscrição no valor de R$ 100,00. Todo o valor de inscrição será convertido em premiação para os três primeiros colocados.

Serão cinco modalidades, sendo FIFA, Counter Strike 2, League Of Legends, Valorant, Clash Royale e Free Fire. O campeonato acontece pela Sem Fronteiras, em parceria com a FAGT e Nexus Elite.

Bruno Freitas, administrador da Sem Fronteiras, afirmou que esta é a primeira edição do evento. “Primeira vez que esse mega evento acontece e tenho certeza que vai surpreender e incentivar muitas pessoas a participarem dos próximos. Esta é a primeira de muitas que vamos realizar. A entrada no evento vai ser 100% gratuita e toda verba arrecadada pelas inscrições no evento vai ser toda destinada a premiação dos atletas”, explica.

Além disso, Bruno também disse que a Sem Fronteiras Ultra Fibra apoia o universo gamer no Acre há alguns anos. “Onde eles estão presentes a gente procura apoiar para tentar mais recursos da empresa, da iniciativa privada, para dentro da comunidade gamer. Dentro desse evento a gente vai incentivar e vamos premiar um clube, que vai ser 100% patrocinado pela Sem Fronteiras para representar o Acre em campeonatos nacionais, que precisa de vestimentas e equipamentos para as viagens”, ressaltou.

Segundo Akira, a organização do evento não estipulou idade mínima e máxima para participar do evento, nem categorias, além das modalidades dos jogos, que serão divididas em consoles, como FIFA 24, computador, como League of Legends, Valorant e Counter Strike 2, e mobile, como Clash Royale e Free Fire.

“As classificatórias serão divididas, cada modalidade acontece em uma semana, até as semifinais. Após isso, em uma semana, acontece o Media Day, onde vamos conhecer melhor as equipes com entrevistas e fotos para a fase presencial. Já a semifinal e final será presencial com a grande premiação no auditório da Ufac. Akira afirmou que as modalidades FIFA e Clash Royale são individuais e totalmente presenciais, pois são mais rápidas.

De acordo com Akira, não há ainda uma expectativa de quantos inscritos o campeonato terá, mas acredita que sejam muitas pessoas, pois são jogos muito conhecidos e jogados no Acre.

Savyo Silva, de 25 anos, acadêmico de Sistemas de Informação da Ufac, que é gamer e parte da FAGT, conta que para os jogadores, a iniciativa é muito importante para valorizar a comunidade e mostrar para a sociedade como os games são relevantes, além da possibilidade de crescer profissionalmente nesse cenário. “É muito importante para a comunidade receber esse apoio, que nós lutamos há muito tempo”, explica.