Em parceria com Secretaria da Saúde, FCCV realiza ação voltada para o Setembro Amarelo na UBS Nestor Soares

Em parceria com Secretaria da Saúde de Cruzeiro do Sul, a Fundação FCCV realizou nesta quarta-feira (30) uma ação voltada para o Setembro Amarelo na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nestor Soares, no bairro Cohab.

A ação contou com palestras e outras atividades para alertar as pessoas para a prevenção do suicídio. Durante todo o mês, estão sendo realizadas diversas atividades de conscientizção e valorização da vida no município.

PUBLICIDADE

A FCCV participou, ao longo do mês, de outras ações do Setembro Amarelo, algumas delas realizadas pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e que contam com a participação de colaboradores da FCCV.

Na atividade desta quarta, a psicóloga Nayara Silva, colaboradora da FCCV, explanou sobre a conscientização e combate ao suicídio. A FCCV ainda parabenizou o coordenador da UBS, Messias, e a todos os colaboradores que participaram da ação.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários