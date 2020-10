Fies 2020: inscrições para vagas remanescentes retornam nesta segunda

Após terem sido suspensas por conta de instabilidades apresentadas no sistema, as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) serão abertas novamente a partir de hoje, 26. Para concorrer a uma das cerca de 50 mil oportunidades que estão sendo ofertadas será preciso fazer o cadastro diretamente no site do Fies. Vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas nos processos regulares do financiamento.

A data de inscrição é a mesma para os candidatos matriculados e não matriculados em uma instituição de ensino superior. Mas será preciso ficar atento quanto ao prazo de encerramento, que é diferente para cada um dos casos. Para os matriculados segue aberto até 27 de novembro, já para os não matriculados encerra um pouco mais cedo, em 3 de novembro.

Já nos dois primeiros dias, 26 e 27 de outubro, a oferta é exclusiva para os cursos de áreas do conhecimento prioritárias, como os cursos de saúde, engenharias, licenciaturas e Ciência da Computação.

Os requisitos para participar das vagas remanescentes do Fies 2020 é ter feito alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, desde que tenha obtido uma média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas, nota maior que zero na redação e tenha renda mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa do grupo familiar.

Os selecionados vão poder utilizar o benefício estudantil ao longo de todo curso de graduação. Após concluir os estudos, o valor investido deve ser devolvido de forma parcelada, conforme assinado em contrato.

Confira abaixo o novo cronograma:

Inscrição para vagas em cursos de áreas de conhecimento prioritárias: 26 e 27 de out.

Inscrição de candidatos não matriculados em uma faculdade: 26 de out. a 3 de nov.

Inscrição de candidatos matriculados em uma faculdade: 26 de out. a 27 de nov.

