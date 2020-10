Filhote de tubarão albino e com apenas um olho é encontrado por pescadores

No último dia 10 de outubro, um grupo de pescadores teve uma surpresa durante uma viagem pela costa da província de Maluku. O grupo encontrou um filhote de tubarão albino e com apenas um olho no centro da face.

De acordo com informações divulgadas pelo Yahoo News Australia, os pescadores encontraram um tubarão adulto preso em uma das redes. Quando o grupo abriu o animal para retirar suas vísceras, descobriram que o animal era uma fêmea e que o filhote inusitado já estava morto.

“Achamos três bebês dentro da mãe, mas apenas um deles tinha essas características estranhas. Não só o olho único, mas também a cor diferente, parecida com leite”, contou Andy, um dos pescadores que estava na viagem.

O pequeno tubarão sofria de uma mutação conhecida como ciclopia, uma deformidade que ocorre durante a gestação e faz com que o embrião desenvolva apenas um dos olhos, além do albinismo. Ele foi entregue pelos pescadores a agentes da Marinha local para que fosse examinado por especialistas.

