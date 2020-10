Gladson entrega novos equipamentos ao Samu e promete novas ambulâncias para o Acre

Com o secretário Alysson Bestene, o governador Gladson Cameli comemorou mais um investimento na área de Saúde, nesta quarta-feira (21).

Um recurso de aproximadamente R$ 357 mil, fruto de parceria entre a Sejusp, PRF e Saúde, resultou em um importante passo para integrar a comunicação das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mais de 90 aparelhos de comunicação digital foram entregues ao órgão.

“Também entregamos um desfibrilador, 30 oxímetros, 3 ventiladores de transporte e 4 bombas de infusão. Em breve entregaremos novas ambulâncias para atender todo o estado”, prometeu o governador.

“Estou muito feliz em entregar esses novos aparelhos para implantar, pela primeira vez, o Sistema de Comunicação do Samu no Acre, com cobertura em todo o estado. Vamos ter comunicação em tempo real e com isso mais qualidade no atendimento e mais segurança aos profissionais. Deixo aqui o meu agradecimento aos secretários de Saúde, Alysson Bestene, e de Segurança Pública, Paulo Cézar, e a todos os trabalhadores do Samu, em nome do coordenador-geral, médico Pedro Pascoal, pelo excelente trabalho que tem sido desenvolvido no Acre”, finalizou o governador.

