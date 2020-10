Goleiro Bruno volta a marcar gol após 10 anos, mas Bragantino conquista empate

Rio Branco e Bragantino do Pará empataram em 1 a 1 pela 1ª rodada do returno do Campeonato Brasileiro da série D. A partida foi realizada nesta quinta-feira (22) no Estádio Arena Acreana.

O goleiro Bruno abriu o placar para o Estrelão aos oito minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti.

Bruno tinha marcado pela última vez em 2010 quando ainda jogava no Flamengo.

O Bragantino conseguiu o empate aos 23 minutos da etapa final. Após cobrança de falta, Edgar marcou para a equipe visitante.

Com o resultado, o Rio Branco caiu para a quarta posição com 13 pontos. Já o Bragantino assumiu a liderança do grupo A1, com 17 pontos.

O time acreano volta a campo no próximo domingo (25) contra o Ji-Paraná de Rondônia no Estádio Biancão, na cidade de Ji-Paraná.

