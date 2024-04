Garota de Ipanema: Helô Pinheiro celebra os 130 anos do bairro e resgata memórias

“Seu nome é Heloisa Eneida de Menezes Paes Pinto, mas todos a chamam de Helô. Há três anos, ela passava ali no cruzamento de Montenegro e Prudente de Morais, em demanda da praia, e nós a achávamos demais”. Quem disse isso foi o poeta Vinícius de Moraes, em texto publicado na extinta revista Manchete, em 1965. Na ocasião, ele revelava a identidade da musa inspiradora da música brasileira mais gravada da história, segundo dados do Ecad: “Garota de Ipanema”, de autoria sua e do amigo Tom Jobim. O texto segue, e fala ainda no ar que “ficava mais volátil como para facilitar-lhe o divino balanço do andar” e na “geometria espacial de seu balanceio quase samba, e cuja fórmula teria escapado aos egípcios, teria escapado ao próprio Einstein”.

Com a história para sempre entrelaçada à do bairro nobre da Zona Sul carioca — que, nesta sexta-feira, completa 130 anos —, Helô Pinheiro (que lembra com bastante emoção do texto de Vinicius na Manchete) falou ao GLOBO sobre as memórias saudosistas que tem dos “tempos boêmios” da região (onde mora até hoje, aos 80 anos), e sobre as mudanças vividas nesses mais de 60 anos desde que, ao ir à praia, caminhando pelas ruas de Ipanema, entrou para a História.

— Tenho doces lembranças [do começo dos anos 1960]. Naquela época, os intelectuais se reuniam nos bares de Ipanema e assim surgiam músicas e poesias. Essa parte boêmia e cultural era muito intensa com os bate-papos pelas ruas. Hoje, não se vê mais isso. Essas pessoas estão mais dentro de casa, já não ficam tanto em grupos — comenta Helô, antes de tentar decifrar o porquê. — Acredito que isso se deve ao medo. É tanto assalto e tanta loucura nessa nossa vida.

Mas, apesar da “loucura”, Helô ainda preserva o amor pelas ruas do bairro e da vizinhança — que a homenageou, em outubro do último ano, com o plantio de um ipê-amarelo no (reformado) Parque Garota de Ipanema, no Arpoador.

— Dizem que o Rio está “isso e aquilo” [fala, em referência à violência na cidade]. A praia está no mesmo lugar. A areia está no mesmo lugar. O morro Dois Irmãos está no mesmo lugar. Nosso cartão-postal ninguém pode rasgar — afirma, enfática.

Se, na juventude, ia às missas na Paróquia Nossa Senhora da Paz, frequentava o extinto Cine Pax, jogava frescobol e vôlei na praia (onde, aliás, conheceu seu marido, o engenheiro Fernando Abel Mendes Pinheiro, de 84 anos) e tomava sorvete no Bob’s, agora brinca e reflete:

— Até o sorvete, hoje, a gente sente outro sabor. Não é igual àquele (risos). Na praia, quando eu jogava vôlei e frescobol, muita gente até parava para assistir. Hoje, já não tenho capacidade de jogar, mas sinto saudade. Dá vontade de pegar a raquete, mas tenho receio, por causa da idade. Se me machuco, é mais complicado.

Mesmo sem os esportes, a areia da Praia de Ipanema continua presente para a musa, professora primária, jornalista e bacharel em Direito, que curte momentos em família e mostra, com orgulho, ser uma fiel representante desta que ganhou, em fevereiro, o título de “segunda melhor praia do mundo”, só atrás de The Pass, em Byron Bay, na Austrália, segundo o guia especializado “Lonely Planet”. Se dependesse de Helô, aliás, a praia carioca ficaria em primeiro lugar.