Academia de Gracyanne tem mensalidade de R$ 2 mil e é frequentada por mais famosas

Nomes como a apresentadora e ex-BBB Ana Clara e a dançarina e também ex-BBB Brunna Gonçalves, que é casada com a cantora Ludmilla, estão matriculadas no lugar mantido pelo educador físico Xande Negão (daí as iniciais XN, que batizam a academia). O profissional se dedica há mais de três décadas ao chamado “body design old school”, com treinos pautados por exercícios básicos com pesos livres.

A metodologia do local é diferente das academias comuns, em que basta chegar em qualquer horário para realizar os treinos. No estúdio frequentado há décadas por Gracyanne Barbosa — e onde a jogadora de futebol Marta treina quando está no Rio de Janeiro —, os clientes precisam agendar os horários. Isso porque os atendimentos são individuais, sempre com o acompanhamento de um personal trainer exclusivo para cada pessoa. Está aí uma regra inquestionável por lá: só se pode treinar ao lado de um profissional de Educação Física do espaço.