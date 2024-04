A fila andou? Belo diz não estar solteiro após término com Gracyanne

Será que Belo fez a fila andar após o fim do casamento com Gracyanne Barbosa? É o que cantor teria dado a entender durante sua participação no Domingão com Huck, onde a produção prepara um quadro de namoro para o artista.

De acordo com Leo Dias, o Domingão fez um quadro para encontrar uma namorada para o cantor. Belo, no entanto, disse não estar solteiro no dominical.

“Por que você não beijou ninguém daqui?”, teria dito Huck a Belo. “Eu não estou solteiro”, revelou o cantor, que não esclareceu se fala sobre a ex-mulher ou de um novo amor.

Belo e Gracyanne Barbosa ficaram 16 anos juntos, e o término do casamento girou em torno de traições por parte da musa fitness.

Belo deixa casa do ex-casal

Nessa quinta-feira (25/4), Gracyanne Barbosa afirmou estar “arrasada” com a saída de Belo da casa em que eles moravam na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo Leo Dias, o cantor se mudou para uma mansão no avaliada em R$ 10 milhões, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na mesma região.

Em conversa com Lucas Pasin, do UOL, Gracyanne confirmou que Belo antecipou a saída da casa em que moravam juntos. O cantor já planejava se mudar, mas o clima ficou insustentável depois das notícias envolvendo episódios de traição. Ele retirou seus pertences da antiga residência na tarde de terça-feira (23/4).

“Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil”, lamentou Gracy.