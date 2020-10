Pai e filho mortos em acidente entre picape e caminhão são enterrados

Velório e enterro foram realizados neste sábado (31) no cemitério municipal

O pai e filho que morreram em um acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Quintana (SP), na tarde de sexta-feira (30) foram enterrados na tarde deste sábado (31) em Pompeia (SP), no cemitério municipal.

Os corpos de Fernando José Ribeiro, que tinha 34 anos, e Matheus de Oliveira Bezerra, de 3 anos, foram velados durante a manhã e o enterro foi realizado às 15h.

A esposa de Fernando e mãe de Matheus, Josiane de Fátima Oliveira Bezerra, dirigia a picape da família que bateu em um caminhão na rodovia entre Quintana e o distrito de Paulópolis, que pertence a Pompeia. Com o impacto, pai e filho morreram no local do acidente.

A mulher de 35 anos está internada na UTI do Hospital das Clínicas de Marília. Segundo o hospital, o estado de saúde dela é considerado grave, porém ela não precisou passar por cirurgia.

O motorista do caminhão, que ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e também encaminhado para o HC de Marília, porém não há informações sobre o estado de saúde dele.

(Foto: João Trentini/Divulgação)

