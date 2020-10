Polícia Civil prende quatro envolvidos com tráfico de drogas em Mâncio Lima

A Polícia Civil prendeu em flagrante delito três pessoas envolvidas com tráfico de drogas, sequestro, homicídio, associação criminosa, ocultação de cadáver e organização criminosa. A ação ocorreu nesta segunda-feira (19) durante uma barreira montada por agentes na estrada que dá acesso a Mâncio Lima.

Coordenado pelo delegado José Obetanio, o trabalho investigativo possibilitou identificar e interceptar um táxi que seguia rumo ao município levando duas mulheres e um homem, que, após passar por vistoria, receberam voz de prisão. Em poder dos acusados estava uma barra de maconha com aproximadamente 1 kg, além de R$ 700 em dinheiro.

No dia anterior já havia sido preso M. V. L. G. – apontado como um dos ‘cabeças’ de uma organização criminosa que agia em Mâncio Lima. Ele e A. F. M. são acusados de sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Além disso, foram presas duas mulheres, S. S. D. e M. S. S., que também fazem parte do grupo criminoso. Elas tinham a incumbência de distribuir as drogas para as bocas de fumo da periferia do município.

De acordo com o delegado que preside o inquérito, os acusados ficarão no presídio à disposição da Justiça e as investigações seguem para que mais pessoas que fazem parte do grupo sejam identificadas e requeridas.

