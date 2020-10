Sipam prevê dia bastante chuvoso em Rio Branco; no Juruá, dia será nublado

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que haverá bastante instabilidade na atmosfera de todo o estado nesta terça-feira (27), principalmente na região do centro Leste do estado, inclusive na Capital Rio Branco.

Nesta região, o dia deverá variar sua instabilidade de nublado a encoberto e o dia deverá ser chuvoso, podendo atingir bastantes acumulados de chuva.

PUBLICIDADE

Na região do Vale do Juruá, o tempo deverá variar entre parcialmente nublado e nublado e as chuvas deverão acontecer como pancadas seguidas de trovoadas. Esta instabilidade está associada a uma massa de ar polar que está atuante na região.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários