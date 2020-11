Acre busca recursos junto ao MS para obras de ampliação do hospital de Sena Madureira

Em Brasília desde segunda-feira, 2, o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, iniciou esta semana extensa agenda em busca de recursos para as obras de ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, localizado em Sena Madureira, que, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, permaneceu funcionando.

Acompanhado pelo titular da pasta de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Luiz Victor Diniz, Bestene apresentou um panorama atual das obras de ampliação da unidade à equipe técnica do Ministério da Saúde (MS), destacando a necessidade de investimentos para ampliação e melhorias do hospital que contemplará diversas áreas, como centro cirúrgico, laboratório, leitos de enfermaria e maternidade.

“A reunião foi muito positiva, avançamos bastante, com esperanças reais de avanços para nossa saúde”, destacou Bestene.

Além da ampliação, o Hospital João Câncio Fernandes também passará por reforma. Trata-se da segunda etapa de obras na unidade, que será tratada como referência regional, atendendo não só à população de Sena Madureira, mas também da região de Manoel Urbano, Santa Rosa e parte de Boca do Acre.

