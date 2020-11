Acreano de Cruzeiro do Sul recebe fígado de Giovanni Acioly e tem vida salva por transplante

O ato de amor e solidariedade que partiu da família do cantor Giovanni Acyoli – que morreu na última quarta-feira (4) após um acidente registrado no dia 1 de novembro -, de doar os órgãos do radialista, ajudou a salvar a vida de um cruzeirense, também do interior do Acre.

Claudionor da Silva Freitas, de 59 anos, morador da cidade de Mâncio Lima, recebeu o transplante de fígado.

Giovanni teve os dois rins, as duas córneas e o fígado doados para pacientes de Brasília, Goiânia e Acre.

O cruzeirense que recebeu o fígado do cantor está há algum tempo se tratando de uma cirrose, hepatite B e câncer. A cirurgia foi com urgência, para que sua vida fosse garantida.

Ao site Juruá Online, Freitas fez questão de agradecer a família Acioly pela “benção” concedida.

“Quero agradecer a família que ajudou a salvar minha vida, sou grato a Deus e a todos. Que Deus possa consolar a todos familiares. Também quero agradecer a toda equipe médica, que esteve e está comigo, que me dá força, e não tem medido esforços em me ajudar, desde o momento que fui hospitalizado. Muito obrigado a todos”, declarou.

O corpo de Giovanni foi velado durante todo o sábado (14) e sepultado em Tarauacá – seu município de origem.

