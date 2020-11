Anitta aparece com rapper Xamã em clima hot e web pira

Em setembro, os cantores já tinham chamado a atenção com troca de mensagens sugestivas

Anitta e o rapper Xamã deram o que falar na web, na madrugada de sexta (6). O cantor deu até tapinha no bumbum da cantora em vídeo no qual aparece sem camiseta com a cantora, ao som da música Meu Lado da História, de Choji e Nandx710.

A letra da música, inclusive, tem uma pegada bem sensual: “Agora o Choji vai rodar o mundo / ‘To tranquilo com essa mina linda / Me amarro em dar tapa naquela bunda / Mas prefiro quando ela vem por cima / Agora as bitches vem ‘ni mim / Vem ‘ni mim / Vem ‘ni mim yeah”.

Em setembro, eles já roubaram a cena em clima de paquera. “Só rendo pra você amor”, escreveu Xamã na legenda da foto, em que ele aparece usando uma camisa branca.

Nos comentários, Anitta apareceu com um emoji de olhinhos, indicando que estava só observando a situação.

Anitta está solteira desde julho, quando chegou ao fim seu namoro de 4 meses com o apresentador Gui Aráujo. Antes de Gui, Anitta ficou por 3 meses com o surfista Pedro Scooby, de quem se separou em agosto de 2019.

Recentemente, em noite de game com o youtuber Fred, ela falou sobre relacionamento aberto e que gostaria de encontrar alguém que fosse mais tranquilo com relação à liberdade a dois.

“Queria isso, mas pessoas têm apego e eu não, tá bom. Gosto do boy ou girl sendo feliz com quem quiserem tenho dificuldade”, explicou.

“Por mim, boto meu boy pra beijar outra pessoa na minha frente! Acho tudo, lindo, enriquecedor. Acho lindo ver o outro feliz e compartilhar essas coisas. Mas a pessoa finge que tá tudo bem, mas não tá. Eu falo: ‘olha, eu quero desse jeito. A gente beija e continua amigo’. Aí a pessoa aceita, diz que é livre e daqui a pouco a pessoa tá se rasgando de ciúmes e eu fui trouxa de achar”, desabafou Anitta.

Quando o assunto foi o casamento com Thiago Magalhães, ela desviou um pouco do assunto, mas deixou claro a intensidade da relação.

“Quando estou muuuito apaixonada, deixo ser do jeito da pessoa, se eu não estiver a fim de ficar com ninguém. Mas se eu tenho vontade de ficar com outras pessoas, tenho vontade de algo mais grupal, mais aberto.”

Anitta ainda contou que fez um trisal com dois alemães. “Eu tive relacionamento com dois alemães. Conheci um no Tinder e o amigo dele era muito gato! Aí falei: ‘seu amigo também é incrível. Vamos namorar nós três?’. Fomos nós três pro restaurante, namorando juntos. Povo não entendia nada [risos]. Eu abraçava um, dava mão pra um, dava mão pra outro…Eles toparam, foi tudo! Eles iam vir pro Brasil, mas veio a pandemia… A gente tem um grupo, que chama ‘the babies’ [os bebês]”.

Veja o vídeo de Anitta e Xamã aqui

(Com informações do site de notícias: Revista Quem)

