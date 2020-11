Bocalom vai à BSB encontrar senadores e definirá transição na próxima semana

A atual prefeita Socorro Neri anunciou ainda neste domingo (29), após a apuração dos votos que deram vitória para o candidato Tião Bocalom (Progressista) em Rio Branco, que a transição já iniciaria nesta segunda-feira (30).

A reportagem do ContilNet entrou em contato com a assessoria do futuro prefeito, que informou a sua ida para Brasília já nesta quarta-feira (2), onde cumprirá agenda com os senadores Marcio Bittar (MDB), Mailza Gomes (Progressista) e Sérgio Petecão (PSB).

Bocalom já deve discutir com a bancada novas estratégias e investimentos para a capital acreana em 2021, quando assumirá o cargo.

O progressista deve ficar na capital do Brasil até sábado (5), quando irá em embarcar para Araguari, em Minas Gerais, para encontrar a esposa – que está internada na UTI há alguns anos – e os filhos.

Bocalom retorna para Rio Branco na terça-feira (8).

A assessoria informou ainda que assim que chegar, o futuro prefeito definirá a equipe de transição, que ainda não tem nomes definidos.

