Bolsonaro grava vídeo em apoio a Bocalom no segundo turno: “Estamos juntos!”

Ao lado do senador Marcio Bittar, o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo de apoio ao candidato Tião Bocalom (PP) que disputa em segundo turno com a atual prefeita Socorro Neri (PSB), o cargo de prefeito de Rio Branco.

“Nesse segundo turno, estamos juntos'”, diz o presidente. Bittar já havia declarado seu apoio ao candidato do Progressistas ainda no domingo (15), pouco após a confirmação do segundo turno na Capital.

