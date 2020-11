Cerimonialista da Prefeitura, colunista Vagno di Paula é entubado com covid em Rio Branco

Coordenador de cerimonial da prefeitura de Rio Branco se encontra entubado no Into

O coordenador de cerimonial da prefeitura de Rio Branco, Vagno di Paula, teve piora no quadro da covid-19 e precisou ser entubado nas últimas horas. Ele está em um leito clínico no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC). Segundo informações, já existe solicitação de UTI para o jornalista.

O também colunista social estava em vias de ser transferido para a Prontoclínica para ficar aos cuidados do ex-governador e médico infectologista Tião Viana, porém com a piora precisou ser entubado às pressas. Ele se encontra internado há cerca de uma semana.

Vagno estava em campanha pela reeleição da atual prefeita Socorro Neri (PSB), que perdeu nas urnas para o adversário Tião Bocalom (PP) neste domingo (29).

