Décima primeira ‘Roça’ formada: Lidi, Mariano, Mateus e Raissa são indicados

Mariano não participa da ‘Prova do Fazendeiro’; Chama Vermelha deu imunidade a Lipe e a chance de começar o ‘Resta Um’

Nesta terça-feira (24) foi formada mais uma ‘Roça’ da 12ª temporada de ‘A Fazenda’. Jojo Todynho, que é a fazendeira semana, indicou Lidi Lisboa. Mais aí que o fogo no feno ardeu, pois os peões da sede tiveram de votar entre si. E os mais votados foram Mariano e Stéfani, com dois votos. Jojo desempatou pondo o peão na Roça.

Além disso, a baia não foi puxada nesta semana e, sim, precisando votar entre eles. Nessa, Raissa Barbosa acabou ocupando o terceiro banquinho com três votos. Com o Poder da Chama Vermelha, Lipe Ribeiro começou a dinâmica do ‘Resta Um’. Enfim, quem sobrou como o quarto na berlinda foi Mateus Carrieri.

Lipe ganhou a ‘Prova de Fogo’ e teve a oportunidade de abrir o ‘Lampião do Poder’ e decidir qual ‘Poder da Chama’ queria para si. O influenciador digital optou pela Vermelha, que tinha a missão de começar a dinâmica já imunizado. O da ‘Chama Verde’ foi dado para Lidi, que podia vetar outro peão da ‘Prova do Fazendeiro’. Ela vetou Mariano.

Agora, Lidi, Mateus e a acreana Raissa disputarão a ‘Prova do Fazendeiro’ na quarta-feira (25) para evitar ser o eliminado na próxima quinta-feira (26). [Capa: Reprodução/RecordTV]

