Duas pessoas foram presas pela PF e 7 foram conduzidos por crimes eleitorais na Capital

Durante as eleições do 2º turno em Rio Branco, neste domingo (29), alguns crimes foram registrados pela Polícia Federal, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira (30).

No total, foram 7 ocorrências, sendo que três delas se deram por boca de urna, quando 5 pessoas foram conduzidas; duas por violação do sigilo do voto, com dois conduzidos; um por compra de voto, com uma pessoa presa; e um flagrante por transporte irregular, com um preso.

A Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Acre (Sejusp) destacou que as eleições transcorreram da forma mais calma possível.

