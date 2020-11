Flávio Bauraqui, ator de ‘Madame Satã’, assume namoro com arquiteto na web

“Bons encontros”, postou ele na legenda de uma foto em que aparece dando um beijo no rosto do rapaz

Flávio Bauraqui, um dos atores que brilharam no especial “Falas negras”, interpretando o abolicionista Luis Gama, contou nas redes sociais que está namorando o arquiteto e urbanista Helder Mendes.

“Bons encontros”, postou ele na legenda de uma foto em que aparece dando um beijo no rosto do rapaz.

Essa é a primeira vez que o ator e cantor, de 54 anos, assume um relacionamento publicamente.

Discreto, Flávio é conhecido na TV também por papéis nas novelas “Meu pedacinho de chão” e “Malhação, seu lugar no mundo”, e na série “Segunda chamada”, além de interpretar Cartola no teatro e ter feito sucesso ao lado de Lázaro Ramos com o travesti Tabu no filme “Madame Satã”, seu primeiro longa, em 2002.

(Com informações e foto de capa do site Extra Globo)

