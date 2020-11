Horóscopo 2020: confira a previsão deste sábado para seu signo

Leão (23/07 – 22/08)

Entendimento com a família e maior organização tornarão o cotidiano mais gostoso. Aproveite o sábado para pensar no futuro, decidir uma viagem e curtir os filhos. Encerre assuntos do passado e renove os sentimentos. Um toque original na decoração da casa, ou reforma, aumentará o conforto e bem-estar. Conexões com pessoas queridas de longe alegrarão o dia.