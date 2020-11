Instabilidade: sábado nublado e com previsão de chuva em todo o Acre

Veja as temperaturas

Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, mínima de 23°C e máxima de 32ºC.

Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco, mínima de 23°C e máxima de 31ºC

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, mínima de 25ºC e 29°C.Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira, mínima de 23º C e 30°C.