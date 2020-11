Miss Sena Madureira representa o Acre em concurso nacional e sonha em ser médica

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Desde que foi eleita a Miss Supranational Acre, no dia 08 de março, a vida de Dyeniffer Silva, de 18 anos, mudou. Há meses, ela faz musculação para deixar o corpo perfeito. Além disso, não descuida das madeixas, hidrata os cabelos uma vez por semana. A corrida é para participar do 12º Miss Supranational Brasil. Com check-list em mãos, a senamadureirense comemora os resultados e sonha com a coroa.

Dyeniffer embarca para seu confinamento dia 24, sob a coordenação de Sidney Lins. Há meses elas faz musculação. No dia seguinte, a miss entra em confinamento. A final do concurso acontece no dia 28 de novembro, em Brasília. Um pouco apreensiva, ela contou ao ContilNet que vai para Brasília confiando que tudo dará certo. “Fiz a minha parte, me preparei, agora está nas mãos de Deus”. Segundo a miss, mais de 30 candidatas participam do evento.

Douglas Richer: Como surgiu o desejo de participar de um concurso de misses?

Dyeniffer Silva: “Desde muito nova eu sempre fui apaixonada por esse mundo miss, gostava muito de acompanhar os concursos, mas nunca pensei que um dia eu poderia me tornar uma representante do estado.”

Douglas Richer: Quem te incentivou a participar? Qual seu maior desafio nos preparativos?

Dyeniffer Silva: “Minha mãe foi a pessoa que mais me incentivou a participar, ela é a minha inspiração de vida.”

Douglas Richer: Qual seu maior desafio nos preparativos? O nervosismo é maior por representar o Acre?

Dyeniffer Silva: “Como essa é a minha primeira experiência no mundo miss, é normal haver desafios durante a preparação, em especial o nervosismo que é imenso, pois não é todo dia que você é escolhida para representar o seu estado em um concurso com tamanha importância.”

No tempo de preparação, ela perdeu três quilos mantendo uma boa alimentação e um ritmo diário de atividades físicas. Com 1,73 de altura, 53 kg, 67 cm de cintura, 86 cm de quadril e 78 de busto, ela pretende impressionar os jurados contando sua história e também mais detalhes sobre seu Estado.

Além da beleza, a miss acreana mostrará a simpatia e principalmente a humildade. “Vejo que todas as meninas estão batalhando, irei manter minha humildade, contando minha realidade e mantendo o foco de mostrar meu estado.”

O sonho de Dyeniffer Silva é conquistar a coroa de Miss Supranational Brasil e depois seguir a vida de modelo profissional fora do Acre. Além disso, pretende ingressar no curso de medicina.

A coroa e a faixa representando seu estado traz um peso na vida da jovem, que passa sua mensagem de sonho para seus seguidores e torcida:

“Permita-se sonhar grande, sonhar até mesmo com aquilo que você acha impossível, porque Deus tem algo maior para você e hoje talvez você ache impossível conquistar o que você almeja, porém você é mais capaz do que imagina.”

Sobre o Miss Supranational Brasil

A palavra supranacional vem do mundo das relações exteriores e da diplomacia.

Seu significado literal é “em um nível acima dos governos nacionais” – o que distingue se de intergovernamental, o que significa entre governos.

Muitas decisões são tomadas em um nível “supranacional” no sentido de que envolvem instituições às quais os países têm delegado poder de tomada de decisão.

Por exemplo, o Direito Marítimo é uma legislação supranacional. As Nações Unidas e a União Europeia são instituições supranacionais.

