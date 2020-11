Morte de Giovanni Accyoli, retorno das aulas e Gladson ameaça processar haters; veja mais lidas

A nossa retrospectiva semanal está recheada de informações para você que não teve tempo de se conectar com os principais fatos da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Irmã de Giovanni segura sua mão na UTI e pai se emociona e idoso de 75 anos é encontrado morto dentro de casa

O pai do radialista Giovanni Accioly, que está na UTI após sofrer um grave acidente automobilístico na madrugada do domingo (1), em Tarauacá, fez uma postagem emocionante em seu Facebook na manhã desta segunda.

O idoso Maurício Marques da Silva, de 75 anos, foi encontrado sem vida, na tarde desta segunda-feira (2), dentro do próprio apartamento na Travessa Capixaba, no bairro João Eduardo 1, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

TERÇA-FEIRA

Assaltantes invadem casa, matam idoso com tiro no peito e roubam caminhonete e irmão de Minoru diz que não confia em candidato do PSL e cria nova crise

O coronel da Polícia Militar do Acre (PMAC), Marcos Kinpara, irmão do candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSDB, Minoru Kinpara, disse que não confia no candidato a vereador do PSL, Hildegard Paschoal, que faz parte da coligação com os tucanos.

O idoso Antônio Francisco do Nascimento, de 69 anos, mais conhecido como Pingo, foi assassinado na madrugada desta terça-feira (3), no km 5 do Ramal do Brás, no bairro Belo Jardim 2, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Giovanni Acioly tem morte cerebral confirmada e Gladson deve processar autores de ataques à sua família

Com a possibilidade cada vez maior da descoberta de uma vacina eficaz contra o coronavírus, governadores de 11 estados estiveram reunidos com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para solicitar apoio do Congresso Nacional referente à aquisição das doses e logística de distribuição em todo o território brasileiro.

William Moreno de Castro, de 28 anos, e Isaías Firmino Bezerra Júnior, de 19, foram presos após invadirem uma fazenda na tarde desta quarta-feira (4), no Ramal do Terçado, na zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre.

A equipe médica do Pronto-Socorro de Rio Branco confirmou, na noite de quarta-feira (4), a morte encefálica do músico e radialista Giovanni Acioly, que estava internado após sofrer um acidente de trânsito na cidade de Tarauacá, no último domingo (1).

O governo do Estado publicou no Diário Oficial, um decreto que permite o retorno das aulas e demais atividades presenciais no âmbito das instituições públicas e privadas de ensino, em decorrência das medidas de isolamento decretadas em virtude da pandemia causada pela Covid-19, no âmbito do território do Estado do Acre.

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE), acataram o pedido do Ministério Público do Estado (MPE) e determinaram a anulação do concurso temporário do Departamento Estadual de Águas e Esgoto do Acre (Depasa)z por irregularidades nos contratos.