Sogro de candidato, idoso de 75 anos é encontrado morto dentro de casa na Sobral

O idoso Maurício Marques da Silva, de 75 anos, foi encontrado sem vida, na tarde desta segunda-feira (2), dentro do próprio apartamento na Travessa Capixaba, no bairro João Eduardo 1, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de um genro do idoso, o candidato a vereador Silas Cavalcante, Silva estava debilitado devido a complicações de saúde. No sábado (31), a família ainda esteve na casa de Silva e levou comida e remédios.

PUBLICIDADE

No domingo e nesta segunda-feira, o idoso não havia saído de casa e vizinhos chamaram a família para ver se o homem estava bem. Quando os parentes abriram a porta, encontraram Silva já sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas os socorristas só puderam atestar óbito a Silva.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no apartamento isolou a área para os trabalhos da perícia criminal. De acordo com o perito, o corpo estava em estado elevado de decomposição e não foi possível determinar as causas da morte no local.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários