Raissa afirma agir por impulso em A Fazenda e que Biel é insuportável e falso

Como acontece com todos os eliminados da 12ª edição de A Fazenda, Raissa Barbosa foi a convidada deste domingo (29) do quadro Última Chance, no Hora do Faro (RecordTV).

De cara, a modelo teve que responder a Léo Dias sobre os barracos que protagonizou no reality. O jornalista quis saber se as crises de Raíssa eram armadas.

A ex-peoa negou que tenha agido de caso pensado. “Aquela Raissa, que começou no jogo era uma Raissa tímida.

Depois da minha primeira roça, eu fui confrontar, tentar conversar com os meninos, o Biel me olhou com aquele jeito todo debochado, por isso eu joguei água nele, o Lipe também, porque ele debochou de mim”, explicou.

Dias, mais uma vez confrontou Raíssa, dizendo que a modelo não aceitava ser votada no jogo.

“Eu não surtei pelos votos em si. Eu surtei porque a casa toda votou em mim sem um motivo. Quando cheguei lá, imaginei que seria votada por ser a menos conhecida, por não ser famosa. Eu tinha que mostrar quem eu era”, argumentou, em seguida reafirmando que também tem comportamento explosivo fora do reality.

“Não foi um jogo. Isso é uma coisa que acontece na minha vida normal. Às vezes, quando eu fico com raiva acabo quebrando alguma coisa, indo pra cima da pessoa. Sou muito impulsiva. Não penso na hora de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu reagi aos ataques, reagi aos deboches. Foi a minha forma de defesa naquele momento”, justificou.

Ao participara no Falando na Cara, momento em que o ex-participante tem que apontar defeitos e qualidades daqueles com quem conviveu no reality, Raissa deixou clara sua insatisfação com Jakeline, a quem chamou de mentirosa e mascarada e Mariano, que para ela, é uma “planta” no jogo e traidor.

Porém, o grande desafeto da acriana foi Biel, que, nas palavras dela, é: mentiroso, falso, mascarado, manipulador, dissimulado, insuportável, trapaceiro, preguiçoso e fofoqueiro.

Ao ser confrontado por Faro com os adjetivos atribuídos a ele por Raissa, o funkeiro não se abalou.

“Na verdade, para a criação que meus pais me deram, fazer o que ela fez comigo e um soco na cara é a mesma coisa. E ainda não teve um pedido de desculpas. O que ela esperava de mim aqui? Que eu fosse um príncipe encantado com ela? Oito votam nela e ela escolhe um pra causar, por que será”, questionou o funkeiro, relembrando os episódios em que Raíssa jogou água e hidratante na cara dele.

A última plaquinha do jogo, de barraqueira, a modelo atribuiu a si mesma, aos risos. “Barraqueira é minha. Essa plaquinha é minha”. Faro, então, deu o item de presente para a modelo, como recordação.

