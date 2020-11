Sem candidaturas da Rede no Acre, ex-ministra Marina Silva não vem ao estado votar

A ex-senadora Marina Silva (Rede Sustentabilidade), que vota no Acre, não vai comparecer às urnas neste ano. A assessoria alegou que ela optou por seguir os protocolos de segurança e restrições de viagens e já justificou sua ausência pelo correio.

A também ex-ministra do Meio Ambiente vota há anos na superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Acre e veio ao estado em todas as últimas eleições.

Em 2020, seu partido, que perdeu várias lideranças para outras legendas, entre eles o ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, não lançou nomes para a disputa majoritária e proporcional na capital.

