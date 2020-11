Socorro Neri e Bocalom poderão fazer reuniões públicas e comícios até quinta

Os candidatos do segundo turno à prefeitura de Rio Branco Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (PP) terão até as 23h59 da quinta-feira (26) para fazer propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios.

Além disso, a utilização de aparelhagem de sonorização fixa para fins de campanha também deve se encerrar na data, segundo calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na sexta (27), vai ao ar no rádio e na televisão a última propaganda eleitoral gratuita dos candidatos. Também é o último dia para a realização de debates e divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral.

Os pleiteantes ao mandato público terão até a véspera da eleição, no sábado (28), para propaganda via alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8h e as 22h. Além disso, encerra-se nessa data o prazo para a distribuição de material gráfico e a realização de caminhadas, carreatas ou passeatas, acompanhados ou não por carro de som.

No domingo (29), 256.673 eleitores da capital acreana voltam às urnas para definir quem vai administrar a cidade pelos próximos quatro anos. Rio Branco concentra 45,73% dos eleitores de todo o estado.

