Vídeo: Namorado de Raissa, Lucas Selfie é o nono eliminado de ‘A Fazenda 12’

‘A Fazenda 12’ chegou ao fim para Lucas Selfie! O peão foi eliminado da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (12), com 26,45% dos votos. O repórter perdeu a disputa contra a funkeira Jojo Todynho e a acreana Raissa Barbosa pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

Como de costume, a votação deu início com o voto do Fazendeiro. Dono do Chapéu, Biel indicou Jojo. Em seguida, Mateus foi o peão mais votado da sede. Após criticar as escolhas de alguns participantes, o ator puxou Lucas da baia. Com o Poder da Chama Vermelha em mãos, o repórter presenteou Lidi com R$10 mil e colocou Jakelyne como a quarta roceira da semana.

Entretanto, além de Fazendeiro, Biel também estava com o poder adquirido na atividade da AliExpress e teve a oportunidade de trocar o segundo ou o terceiro roceiro por qualquer um dos demais participantes. O cantor decidiu tirar Mateus da Roça e colocar Raissa.

Após uma Prova do Fazendeiro que provou a resistência e a memória dos competidores, Jakelyne venceu a disputa pelo Chapéu e escapou da noite de eliminação.

Trajetória

No reality, Lucas ficou conhecido por sua postura de jogador. Amante de um bom entretenimento, o repórter ganhou duas vezes o Lampião do Poder e recebeu a responsabilidade das Chamas por alguns peões.

Apesar de ser chamado por Jakelyne e Cartolouco de “frio” e “sem coração”, respectivamente, o peão também mostrou seu lado humano nas amizades com Lipe e Lidi. Em seu polêmico relacionamento com Raissa, deixou a estratégia de lado e se entregou ao momento.

