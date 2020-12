VÍDEO: Veja imagens inéditas de Tom Veiga interpretando o Louro José

Alessandra Veiga, a ex-mulher do Tom Veiga, que interpretava o personagem Louro José, o papagaio e companheiro de Ana Maria Braga no “Mais Você”, divulgou um vídeo bastante curioso do artista. Nas imagens, ele aparece dando vida ao personagem descaracterizado, em uma brincadeira com um amigo, que fala como se fosse Silvio Santos. A cena foi gravada por ela durante uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos.

O registro faz parte de uma série de fotos e vídeos publicados por Alessandra em uma página dedicada a Tom, que morreu no início deste mês em sua casa, no Rio. Nele, o artista surge em uma mesa ao lado do amigo André Catena, que, na pele de Silvio Santos, resolveu bater um papo com o “papagaio”.

PUBLICIDADE

“Sabe aquele amigo irmão? É essa figura aí , André Catena. ‘Papo cabeça’ entre o ‘silvio Santos’ e o Louro José. Ai, saudade que esmaga meu coração. O Tom reclamava, mas ainda bem que eu filmava tudo”, explicou Alessandra sobre o registro.

O vídeo, aliás, chamou a atenção de fãs que nunca tinham visto o ator dar vida ao personagem descaracterizado.

“Ah, que delícia! Eu tinha tanta curiosidade em ver o Tom fazendo o Louro sem o personagem, só pra ver como ele fazia… obrigada por esse vídeo!”, agradeceu uma admiradora do artista.

“Bolei de rir! Rsrs Saudades eternas. Queria que fosse possível rebobinar a fita da vida de novo, para reviver momentos com as pessoas que nos deixaram saudade: minha mãe, o Louro José e tantas outras que já se foram”, consta de outro comentário.

A página foi criada há alguns dias. O perfil é como um álbum de fotografias. Há diversas imagens, por exemplo, dele junto dos filhos e da ex-mulher, com quem foi casado por cerca de 14 anos. Os dois tiveram dois filhos, Adrian e Alissa. Mas Tom tinha outros dois de relacionamentos anteriores.

Há também momentos de Tom ao lado de amigos, como uma foto em que Ana Maria Braga aparece recebendo um beijinho dele e da ex-mulher ao mesmo tempo. [Capa: Reprodução/Instagram]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários