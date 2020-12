Adolescente erra alvo e mata amigo com tiro de espingarda durante caçada no Acre

O adolescente Daniel Diógenes da Silva, de 17 anos, foi morto com um tiro de espingarda, na noite desta quarta-feira (2), durante uma caçada no km 75 do Ramal da União, na Reserva Extrativista Chico Mendes, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de parente da vítima, Daniel estava na companhia de outro adolescente quando avistaram um animal silvestre. Os jovens se separaram para tentar alvejar a caça e quando o outro adolescente efetuou um tiro de espingarda para matar o animal, errou o tiro e acabou atingindo Daniel.

Moradores da região foram chamados para tentar socorrer a vítima, que acabou morrendo no local antes de ser socorrido. Após a ação, o autor do disparo fugiu. Um homem que não teve o nome divulgado foi a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e comunicou o ocorrido na noite de quarta.

Os agentes da DHPP, Polícia Militar e do Instituto Médico Legal (IML) foram até a reserva para fazer a perícia e levaram o corpo para Rio Branco, para a realização de exames cadavéricos.

