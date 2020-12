Apostas na Mega da Virada vão até as 17h, em lotéricas e na internet

A algumas horas do fim do prazo para apostar na Mega da Virada, brasilienses contam com a participação em bolões para tirar a sorte grande.

O montante, neste ano, está estimado em R$ 300 milhões e deve ser o quarto maior da história, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até as 17h de hoje, nas casas lotéricas, pela internet e por aplicativo. O sorteio será realizado às 20h.

Janildo Dias, 40 anos, organizou um bolão com outras 30 pessoas. “Eu faço bolão na Mega da Virada há, pelo menos, uns oito anos.

Quando acumula e o prêmio é grande também faço bolão, não precisa ser fim do ano não”, relata o operador de câmeras de segurança. O bolão deste ano reuniu 22 jogos, em que cada cota custou R$ 100.

Janildo tem histórico de ser premiado na loteria. “Já ganhei 12 vezes, na quadra da mega; e uma vez, na quina. Neste ano, ganhei na quadra em 1º de abril.

Mas era verdade!”, brinca o morador da Cidade Ocidental. Ele conta com sua sorte e espera ser felizardo na Mega da Virada. “Primeiro, é acertar os números, a parte difícil. Depois, dividir o prêmio entre todo mundo. Por último, é decidir o que comprar e isso é mais fácil”, garante.

Adauto Mesquita, 52, participa de dois bolões neste ano. O empresário e mais 40 pessoas fizeram um jogo com 15 dezenas, em que cada um desembolsou R$ 550.

“Não quero ganhar, jogo para ajudar os outros. Já tenho tudo que preciso, não quero mais nada”, afirma o morador de Águas Claras.

Adauto também está em um bolão com mais de 90 empresários. Eles marcaram dois volantes de 15 dezenas, cada, custando, ao todo, mais de R$ 44 mil.

“Eu jogo todos os anos. Pagaria os impostos sobre o valor e investiria o restante no negócio que já tenho”, completa.

Vencedores

De acordo com a Caixa Econômica Federal, quatro apostas do DF foram sorteadas na Mega da Virada, desde 2009, quando os sortudos dividiram o prêmio com outros ganhadores de São Paulo.

Em 2011, o prêmio de R$ 177,6 milhões foi dividido entre apostas do Distrito Federal, do Pará, de Minas Gerais, de São Paulo e do Ceará.

Em 2014, as dezenas da sorte do DF somaram-se a outros de Mato Grosso e São Paulo, para repartir o valor de R$ 263,2 milhões.

Em 2018, uma aposta feita no Gama levou, com outros felizardos de 14 estados, a bolada de R$ 302,5 milhões, a terceira maior da história da Mega da Virada.

Os números 3, 5 e 10 foram os que mais saíram nos últimos 10 sorteios: cada um apareceu três vezes.

É possível apostar na Mega da Virada nas casas lotéricas credenciadas ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Para jogar, é necessário marcar de seis a 15 dezenas entre os 60 disponíveis.

O valor da aposta simples é de R$ 4,50. O prêmio do último sorteio do ano não acumula. Se não houver ganhadores na primeira faixa — que acertaram todos os algarismos —, o prêmio será dividido entre os que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários