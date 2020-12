Campanha da Defensoria e parceiros arrecada mais de 7 toneladas em doações

A campanha solidária “Conexão do Bem”, realizada entre os meses de outubro ao início de dezembro, arrecadou mais de sete toneladas em alimentos e mais de 2 mil unidades de produtos de limpeza.

Promovida pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (Sebrae), Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio) e Rede Amazônica, a ação solidária beneficiou 18 entidades na capital e no interior do Estado.

As cestas básicas e kits de materiais de limpeza foram entregues no decorrer da campanha para entidades e projetos sociais que promovem atendimento e acolhimento à população idosa, crianças e adolescentes.

Foram arrecadadas durante a campanha, mais de R$38 mil reais, doados pela Fundação do Banco do Brasil e através da Live Solidária realizada no dia 06 de novembro. Todas as quantias foram revertidas na compra de cestas básicas e materiais de limpeza.

“Conseguimos alcançar diversas instituições, consequentemente, diversas pessoas foram beneficiadas. Gostaria de agradecer a todos que fizeram parte desta grande conexão do bem, que contribuíram com esse gesto de amor ao próximo e que fizeram sua doação”, agradeceu a defensora pública-geral do Estado, Roberta Caminha.

“Nossa gratidão também aos nossos parceiros e apoiadores, que se uniram conosco e somaram esforços para juntos promovermos esse trabalho maravilhoso em prol daqueles que mais precisam”, destacou.

Entidades beneficiadas

Foram beneficiadas com a campanha: Educandário Santa Margarida, Casa Abrigo Lar Vicentino, Associação Mais Amor, Creche Pequena Taisla, Associação Rei Criativo Mamaluco-Capoeira, Casa de Acolhida Souza Araújo, Associação Amigos do Peito-AAPEI, Portal Francisco Cândido Xavier, Cantinho do Bom Pastor, Movimento de Reintegração do Hanseniano (Morhan).

Além do Projeto Família Fé em Deus, Projeto Olhar Diferente, Pastoral da Criança na capital e interior, Casa Lar São João do Guarani, Abrigo Lar Novo Hamburgo, Educandário Sociedade Eunice Weaver e Lar Vicentino Fundação Dom José Hascher.

Parceiros

A ação contou com o apoio do Governo do Estado do Acre, através do Gabinete da Primeira-Dama, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Inovação e Divisão de Educação em Direitos Humanos e Diversidade, do Centro Universitário- Uninorte, do Centro Universitário- U:verse, TV 5, TV Gazeta, Supermercado Araújo, Supermercado Pague Pouco, Mesa Brasil e Ouvidoria-Geral da DPE/AC.

